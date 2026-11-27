Tras la casi segura eliminación en cuartos de final de la Liguilla de Ascenso ante Deportes Recoleta, desde Santiago Wanderers emitieron un comunicado reconociendo este traspié y asumiendo la responsabilidad por confiar en un plantel conformado por los campeones de la Copa Libertadores sub 20.

"Apostamos con convicción por un proyecto basado en nuestra cantera, el cual nos dio alegrías históricas como la Copa Libertadores Sub 20 y representar a Valparaíso ante el Real Madrid en la Intercontinental", comenzó el escrito.

Tras esto, aseguraron que: "Sabíamos que darle tanto protagonismo a un plantel joven conllevaba un riesgo competitivo en Primera B, y hoy enfrentamos sus consecuencias".

Junto con asumir "íntegramente la responsabilidad" de la eliminación, proyectaron la sexta temporada del "decano" en el Ascenso diciendo que hay que "complementar esta base con los refuerzos indicados para construir un plantel competitivo, que dependa de sí mismo y cumpla con la única exigencia de nuestra historia"