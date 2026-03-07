Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Santiago Wanderers

Santiago Wanderers presentó a Dylan Portilla como su nuevo refuerzo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante chileno viene de jugar en Deportes Limache.

Santiago Wanderers presentó a través de sus redes sociales a Dylan Portilla como su nuevo refuerzo para la temporada 2026 en la Liga de Ascenso. Durante su última temporada, el mediocampista jugó en Deportes Limache.

El formado en Colo-Colo disputó 18 partidos con los "Tomateros", donde anotó un gol y no repartió asistencias, siendo uno de los juveniles que más minutos jugó por la regla sub-21.

Con la llegada de Dylan Portilla, Santiago Wanderers alcanzó los seis refuerzos confirmados para la temporada 2026 en la Liga de Ascenso. El joven mediocampista de 21 años se suma a los ya anunciados: Marcos Camarda, Javier Parraguez, Cristóbal Cáceres, Pedro Navarro y Franco Lobos.

