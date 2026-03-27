Santiago Wanderers rompió el silencio y negó acusación de cobro al equipo sub 20 por indumentaria

A través de un comunicado en sus canales oficiales, luego de una reunión de directorio, Santiago Wanderers descartó la enorme polémica que generó el presunto cobro al equipo sub 20 campeón de Copa Libertadores por su indumentaria, negando la realización de aquella exigencia al plantel.

"Todas las ramas deportivas cuentan con la totalidad de su indumentaria. De hecho, este año el club firmó a Joma como sponsor oficial del Fútbol Joven y los costos son, lógicamente, responsabilidad del club", señaló el cuadro porteño.

En esa línea, esgrimieron que "lo que en este caso sucedió fue una conversación entre nuestro plantel y el club, producto de que los jugadores querían conservar sus camisetas, lo cual fue autorizado por el presidente (Reinaldo Sánchez)".

Con la especificación de apuntar a las casaquillas usadas en la Libertadores como regalo, quedó en el misterio -al menos públicamente- lo que ocurrirá con el resto de los uniformes.

Por otra parte, también fueron tajantes en "señalar la falsedad de todos los trascendidos" sobre la supuesta renuncia del cuerpo técnico Felipe Salinas ante un despido dentro del staff.

Santiago Wanderers aclaró que toda la delegación se encuentra en sus funciones, incluyendo a Salinas como ayudante técnico de Francisco Palladino en el primer equipo.

Por último, los "caturros" sacaron las garras contra la prensa por dar voz y difusión a la acusación, respaldada por el Sifup, respecto al tema de la indumentaria, que incluso terminó con el gremio de futbolistas ofreciéndose a pagar los presuntos cinco millones de pesos que según El Mercurio el club habría exigido.

"Ninguno de los organismos o medios que se han encargado de masificar estos supuestos han tenido el mínimo esfuerzo profesional de contactarse con la institución", apuntaron.