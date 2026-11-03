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Tópicos: Deportes | Fútbol | Segunda División

Con votación unánime: Primera Sala del Tribunal de Disciplina desafilió a Santiago City

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club de Segunda División tiene derecho de apelación a la Segunda Sala.

Con votación unánime: Primera Sala del Tribunal de Disciplina desafilió a Santiago City
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La Primera Sala del Tribunal de Disciplina informó que el club Santiago City fue sancionado con la desafiliación, por la denuncia interpuesta por el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

La votación de la primera sala fue unánime y la sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo de cinco días que tiene el club para presentar su apelación a la Segunda Sala.

Esta denuncia fue realizada por la ANFP por infringir el artículo 10 del reglamento, letra G, al presentar documentación falsa del finiquito de un futbolista, Fabián Núñez.

La notaría que figuraba en el documento presentado ante la ANFP negó haber emitido alguna firma para Santiago City, constituyéndose la grave falsificación.

Esta situación, similar a la ocurrida con San Marcos de Arica en la Liga de Ascenso, deja en suspenso el panorama de la Segunda División, en donde Santiago City está peleando por subir de categoría.

Santiago City marchar tercero en la fase final, con 15 puntos, y le quedan tres partidos por disputar en el torneo, correspondiente a la tercera categoría del fútbol chileno.

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