Lota Schwager y Comunal Cabrero jugarán por el ascenso ante cupo vacante en Segunda

Ante el cupo vacante que quedó en la Segunda División Profesional para el torneo 2026, la ANFA invitó a Deportes Lota Schwager y Comunal Cabrero para definir en cancha un ascenso desde la Tercera A.

El caso AC Barnechea y otros movimientos administrativos en la Segundo permitió a ambos tener una nueva posibilidad de jugar por los boletos al balompié rentado nacional.

La ANFA decidió resolver todo "por mérito deportivo", pese a que Cabrero eliminó en semifinales de la liguilla 2025 justamente a Lota Schwager (cuya de invitación para este nuevo partido fue su posición en la tabla anual).

El ascenso se disputará a partido único y directamente con tanda de penales en caso de empate.

Si bien se apuntó al sábado 7 de marzo como fecha tentativa, el periodista Sergio Godoy Acosa, corresponsal de Cooperativa Deportes, señaló que el duelo puede moverse al ser el Estadio "Ester Roa" de Concepción asoma como escenario, considerando que ambos clubes son de la región del Biobío.

Ya que Deportes Concepción jugará el viernes 6 de marzo ante Ñublense, se analiza mover el Lota vs. Cabrero al domingo 8 de marzo.

A falta de conocerse la programación, ya quedó definida la disputa del encuentro para completar los 16 participantes de la división de bronce.