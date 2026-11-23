Este lunes terminó la penúltima fecha de la Liga de Segunda División Profesional, que selló el descenso de Santiago Morning al fútbol amateur tras la victoria de Atlético Colina ante Real San Joaquín.

El "Chaguito" dependía de aquel partido, pues le tocó ser el equipo libre de la última jornada y estaba solo dos puntos arriba de Colina; penúltimo con 11 unidades.

Finalmente, Colina logró la permanencia por una conquista de 2-0, con goles de Matías Jiménez (55') y Alexis Hormazábal (80').

Además de Santiago Morning, también perdió la categoría el derrotado Real San Joaquín, que se jugaba sus últimas cartas y es inapelable colista con ocho unidades.

De esta manera, se despide del fútbol rentado un histórico del balompié criollo: Fundado hace 123 años (16 de octubre de 1903), los "bohemios" tienen en su palmarés el título de Primera División de 1942.

Sin embargo, esta no será la primera ocasión que el Morning jugará la Tercera División, pues la disputó en 1984 y un largo periodo entre 1986 y 1996.

De todas formas, la situación de la Segunda División Profesional sigue abierta debido al caso de desafiliación de Santiago City: La Primera Sala del Tribunal de Disciplina señaló que no aplican derrotas administrativas de 3-0, aunque aún resta la decisión de la Segunda Sala.

Además está el escenario de Deportes Rengo, que de momento tiene rechazada la Licencia de Clubes para la temporada 2027.