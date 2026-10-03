Argentina goleó a Burkina Faso en la previa de la despedida a Lionel Messi

La selección argentina volvió a demostrar contundencia y goleó por 7-0 a Burkina Faso en el Estadio Monumental de Buenos Aires, resultado que vino tras el 4-0 ante Bolivia y fue la antesala para la despedida de Lionel Messi.

El compromiso arbitrado por el chileno José Cabero tuvo al elenco dirigido por Lionel Scaloni resolviendo pronto el trámite con tantos de Lautaro Martínez (4'), Moumouni Diallo, en contra (8'), y Gianluca Prestianni (12').

La escuadra sudamericana mantuvo el asedio sobre un rival mermado físicamente y estiró las cifras antes del entretiempo mediante las conquistas de Nicolás Paz (35') y Julián Álvarez (36').

Con un 5-0, Scaloni aprovechó de mover sus piezas y completó la presentación con dianas de Franco Mastantuono (57') y Giuliano Simeone en los descuentos (90+3').

Tras este aplastante resultado, Argentina cerrará su ventana de partidos internacionales este martes 6 de octubre a las 20:00 horas (23:00 GMT) frente a Benín en el Estadio Monumental, compromiso que marcará el adiós definitivo de Lionel Messi del combinado "albiceleste".