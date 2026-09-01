Con mención a su primer retiro, la AFA despidió a Lionel Messi de la selección

La Asociación del Fútbol Argentino despidió al delantero Lionel Messi, histórico capitán de la selección, después de que anunciara su retiro del combinado nacional tras más de dos décadas defendiendo la camiseta "albiceleste".

La AFA publicó un emotivo video en sus redes sociales que repasa algunos de los momentos más importantes de la trayectoria del futbolista y está narrado desde la perspectiva del propio escudo de la selección.

"Nunca tanta gente alrededor del mundo llevó la celeste y blanca conmigo en el pecho y eso te lo debemos a vos", señala la pieza audiovisual.

La tercera estrella y los momentos más difíciles

El registro recordó especialmente la conquista del Mundial de Catar 2022 y el impacto que tuvo Messi en la historia de la selección.

"Me llevaste con orgullo en el pecho y me cambiaste para siempre, porque yo tenía dos y vos me pusiste la tercera estrella", expresó la narración.

La despedida también abordó los momentos más complejos de su carrera internacional, entre ellos la renuncia temporal de Messi a la selección en 2016, después de perder tres finales consecutivas.

"Aunque en algún momento pensaste que no era para vos y ahí escuché cómo se rompía tu corazón", agregó el video.

La AFA destacó el legado de Messi

La pieza recordó además la conquista de la Copa América 2021 en el Maracaná, el camino hacia el Mundial de Catar y las multitudinarias celebraciones posteriores al título.

Sobre el cierre, la AFA destacó la influencia del delantero en las nuevas generaciones.

"Cada vez hay más chicos que se ponen esta camiseta y, ¿sabés qué les escucho decir cada vez que la usan? Que cuando sean grandes todos quieren ser como vos", señaló.

Messi cerró su etapa internacional después de disputar 207 partidos, marcar 125 goles y entregar 68 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador y el futbolista con más presencias de la historia de Argentina.

Durante su trayectoria conquistó el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, además de consolidarse como uno de los grandes símbolos de la selección.