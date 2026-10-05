Con múltiples shows musicales: Los artistas que se presentarán en la despedida de Messi
Las presentaciones se realizarán antes y después del partido entre Argentina y Benín.
Las presentaciones se realizarán antes y después del partido entre Argentina y Benín.
La AFA anunció este lunes los artistas que se presentarán antes y después del partido de Argentina contra Benín, en donde Lionel Messi se despedirá de la Albiceleste.
El partido arrancará a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Monumental de Buenos Aires, pero la programación especial comenzará mucho antes, a las 17:30 horas.
La apertura estará a cargo de Un poco de ruido, y continuará con las presentaciones de Seba Mendoza, Román, El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q'Lokura y Damas Gratis.
Justo antes del partido, será Fabio Santana el encargado de cantar el himno nacional de Argentina.
En el entretiempo también habrá un show, y estará a cargo de Gaspar Benegas.
Una vez terminado el partido de despedida de Messi, se realizá un show de drones, luces y pirotecnia, y Claudio "Chiqui" Tapia junto a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, homenajearán al ídolo trasandino.
Después de los homenajes, continuarán Soledad Pastorutti y Ulises Bueno, y la despedida de Messi terminará con una sorpresa musical que no fue revelada por la AFA.