Con múltiples shows musicales: Los artistas que se presentarán en la despedida de Messi

La AFA anunció este lunes los artistas que se presentarán antes y después del partido de Argentina contra Benín, en donde Lionel Messi se despedirá de la Albiceleste.

El partido arrancará a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Monumental de Buenos Aires, pero la programación especial comenzará mucho antes, a las 17:30 horas.

La apertura estará a cargo de Un poco de ruido, y continuará con las presentaciones de Seba Mendoza, Román, El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q'Lokura y Damas Gratis.

Justo antes del partido, será Fabio Santana el encargado de cantar el himno nacional de Argentina.

En el entretiempo también habrá un show, y estará a cargo de Gaspar Benegas.

Una vez terminado el partido de despedida de Messi, se realizá un show de drones, luces y pirotecnia, y Claudio "Chiqui" Tapia junto a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, homenajearán al ídolo trasandino.

Después de los homenajes, continuarán Soledad Pastorutti y Ulises Bueno, y la despedida de Messi terminará con una sorpresa musical que no fue revelada por la AFA.