Cuenta oficial de la AFA hizo una publicación con el escudo con cuatro estrellas

Una curiosa imagen se viralizó en redes sociales durante la tarde de este jueves, ya que la cuenta oficial en inglés de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) publicó una fotografía de la selección trasandina, pero con el escudo con cuatro estrellas.

La insignia de la AFA solo posee tres estrellas, por las Copas del Mundo que ha conquistado (1978, 1986 y 2022), y supuestamente este diseño con cuatro estrellas era el que iban a utilizar si ganaban la final a España en el Mundial 2026.

Este error no pasó desapercibido y de inmediato hubo capturas de pantalla que se compartieron en redes sociales, ya que la AFA borró la publicación.