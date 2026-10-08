DT de Benín tras despedida de Messi: Los argentinos no nos dieron ni una foto

El entrenador de la selección de Benín, Gernot Rohr, expresó su molestia por lo ocurrido después del partido de despedida de Lionel Messi con Argentina y criticó que sus jugadores no pudieron conseguir fotografías ni intercambiar camisetas con los campeones del mundo.

En conversación con el programa francés "58Rothen s'enflamme" de RMC, el técnico contó que el plantel africano intentó acercarse a los futbolistas argentinos después del encuentro, pero se encontró con fuertes restricciones de seguridad.

"Fue muy difícil, lo intentamos... Fue el único punto negro de la noche: Los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto; ni siquiera pudimos entrar a su pasillo", reclamó Rohr.

El entrenador explicó que sus dirigidos también buscaban intercambiar camisetas con los jugadores de la Albiceleste, algo que finalmente no pudieron concretar tras el 3-0 disputado en el Estadio Monumental de Núñez.

Rohr contó además que la delegación de Benín había preparado distintos gestos para homenajear a Messi, entre ellos un ramo con los colores de su país, en una jornada marcada por los reconocimientos al histórico capitán argentino.

El DT sí consiguió quedarse con un recuerdo personal. Según relató, llevó una camiseta de 2018 para que Messi la firmara y logró concretarlo gracias a Lionel Scaloni, aunque debió esperar cerca de media hora.

La despedida de Messi generó una enorme atención dentro y fuera de la cancha, y varios jugadores de Benín intentaron acercarse al "10" para conseguir una fotografía o algún recuerdo de su último encuentro con la selección argentina.