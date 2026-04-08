El "Dibu" Martínez tendrá su propia película en Netflix

El fenómeno del arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez trasciende los tres palos tal como quedó demostrado este miércoles luego de que Netflix confirmara el lanzamiento de un proyecto cinematográfico que explorará la vida y el ascenso meteórico del portero que se convirtió en el muro de la selección de Argentina.

Bajo el título "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", la producción no será un documental deportivo convencional dado que la propuesta busca reconstruir el camino de Emiliano desde sus inicios en Mar del Plata hasta la gloria mundialista, poniendo especial énfasis en su costado humano y su resiliencia.

La iniciativa fue presentada oficialmente en un evento donde la plataforma adelantó sus próximos estrenos.

El film del Dibu integrará material de archivo con testimonios exclusivos, lo que permitirá reconstruir momentos clave como su salida temprana a Europa, su crecimiento en el fútbol inglés y su papel decisivo en títulos recientes de la selección.

Aunque todavía no hay fecha confirmada, se espera que el estreno ocurra durante este año, en un contexto donde el interés por la figura del Dibu sigue en alza, justo a la espera del Mundial de 2026.