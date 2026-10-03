Falla técnica y negativa de jugadores: Revelan razones del caótico viaje de Burkina Faso para duelo con Argentina

Una verdadera travesía y momentos de alta tensión marcaron la llegada de la selección de Burkina Faso a Buenos Aires para disputar su compromiso amistoso frente a la selección de Argentina. A través de un extenso comunicado oficial, el agente FIFA y CEO de Eurodata Sport, Jairo Pachon, aclaró los pormenores de la serie de inconvenientes logísticos que pusieron en duda el encuentro.

Según detalló la empresa a cargo del traslado, el problema comenzó el pasado 30 de septiembre cuando el vuelo chárter original que trasladaría a la delegación africana fue cancelado en pleno aeropuerto debido a fallas técnicas de gravedad, obligando a la aerolínea a rescindir el contrato por razones de fuerza mayor.

No obstante, el factor más crítico ocurrió durante las gestiones para conseguir un nuevo avión: parte del plantel estelar de Burkina Faso se negó a viajar a Sudamérica, argumentando desgaste y cansancio acumulado tras la extensa espera.

"Pese a que representantes de la Federación y del Gobierno mantuvieron diversas reuniones durante 24 horas para solicitarles que reconsideraran su posición y cumplieran el compromiso asumido con la AFA, los futbolistas mantuvieron su negativa", explicó Pachon en el escrito.

Ante esta situación, el propio presidente de Burkina Faso y la federación local intervinieron para convocar a futbolistas de emergencia, quienes debieron trasladarse de urgencia desde su país hacia Casablanca (Marruecos) para abordar un segundo chárter contratado rumbo a Argentina.

Asimismo, la organización agradeció la colaboración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de las autoridades trasandinas para agilizar los trámites migratorios y visados del nuevo contingente contra el tiempo.

"En mis 18 años de experiencia trabajando con selecciones nacionales he afrontado numerosas situaciones adversas. Esta ha sido una de las más complejas", concluyó el promotor, asegurando que ambas federaciones cumplieron con sus compromisos para que el encuentro finalmente pudiera llevarse a cabo.