Fito Páez homenajeó a Di María en su concierto y desató una gran ovación en Rosario

El futbolista argentino Ángel Di María fue uno de los asistentes estelares al primer concierto sinfónico que brindó el cantautor Fito Páez en su natal Rosario, evento que se llevó a cabo la noche del último martes en el tradicional teatro El Círculo.

El actual jugador de Rosario Central y exseleccionado de la Albiceleste llegó acompañado por su esposa, Jorgelina Cardoso, para disfrutar del espectáculo que marcó el inicio de una serie de cuatro presentaciones del aclamado músico en la ciudad transandina.

El momento más emotivo de la jornada se vivió al finalizar el show. Desde el escenario, Fito Páez se tomó un momento para saludar especialmente a Di María, reconociéndolo públicamente como "campeón del mundo".

La mención del artista desató la locura de los asistentes en el recinto, quienes de inmediato comenzaron a corear "Fideo, Fideo", rindiendo un caluroso tributo al ídolo local y generando un cierre perfecto para la velada.

Tras la inolvidable noche, Di María utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud por el cariño recibido y la calidad del espectáculo.

"Muchas gracias por recibirnos. Hermosa noche Fito querido", escribió el atacante en su cuenta de Instagram, dejando en evidencia la mutua admiración entre ambos referentes rosarinos.