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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

La broma de Alejandro Domínguez: Argentina es bicampeón de la Finalissima

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mandamás de la Conmebol arremetió contra el ente europeo por la falta de acuerdo para fijar el duelo ante España.

La broma de Alejandro Domínguez: Argentina es bicampeón de la Finalissima
 EFE
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El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sacó chispas este lunes al referirse a la incertidumbre que rodea la realización de la Finalissima entre la selección argentina (campeón de América) y España (campeón de la Eurocopa).

En el marco del sorteo de las fases de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, el mandamás del fútbol sudamericano no ocultó su frustración por la falta de acuerdo con los europeos para fijar una fecha.

"La Finalissima no tuvo el final que queríamos", disparó de entrada el dirigente paraguayo, quien remarcó la disposición total de la Albiceleste para disputar el trofeo: "Estábamos listos para jugar en cancha chica, grande o donde sea".

Sin embargo, el tono de Domínguez subió de intensidad al cuestionar la postura del Viejo Continente, lanzando una frase que se viralizó de inmediato. "Argentina es bicampeón de la Finalissima", aseguró de forma tajante.

"Si se aplicara el criterio de walkover (victoria por no presentación del rival), la selección argentina debería ser considerada nuevamente y de forma automática como la ganadora del trofeo", sentenció.

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