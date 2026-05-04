Medios exigen a Kast retirar artículo de la megarreforma que permite a la IA usar contenidos sin pagar

El Presidente José Antonio Kast se reunió este lunes con representantes de la Federación de Medios de Comunicación para abordar las inquietudes del sector por el artículo incluido en el Plan de Reconstrucción Nacional, que modifica el régimen de la propiedad intelectual.

En concreto, permite a la inteligencia artificial el uso de obras lícitamente publicadas sin autorización previa ni compensación a los autores. Lo que ha puesto en alerta al área de las comunicaciones por su impacto y consecuencias.

El presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Pablo Vidal, detalló que "nos preocupa que los sistemas de IA tengan esta autorización sin pedir permiso y sin pagar por el uso de los contenidos que crean los medios de comunicación. Nos parece que eso no va en el sentido correcto, no está en el sentido de lo que se está haciendo en los países desarrollados respecto de cómo regular esas materias. Por lo tanto, esperamos que eso no se apruebe", afirmó.

De todas formas, reparó en que "el Presidente nos dijo que teníamos que estar tranquilos porque todo iba a estar bien, pero estaremos atentos al tema porque la verdad como lo manifestó ANP, Achi, Anatel, los canales regionales, nos preocupa".

"Nosotros como radio hoy día somos multiplataforma: somos audio, video y también la gente lee nuestros portales. Entonces también nos afectaría ese punto de la ley (...) (Existe) mucha disposición y seguimos trabajando con el subsecretario y la ministra para ver todos los problemas que tenemos las radios en todo Chile. Tenemos algunos problemas de financiamiento y queremos que se respete el 40% de la inversión regional", destacó Cristián Gálvez, presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

En la reunión también se abordaron temas relacionados a los medios de comunicación y plataformas digitales, la posición dominante de las plataformas en la publicidad digital y el financiamiento público a los medios regionales.