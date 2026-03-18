Messi encabeza la nómina de Argentina para el amistoso con Guatemala en La Bombonera

La selección de Argentina anunció este miércoles la nómina del técnico Lionel Scaloni, con Lionel Messi como gran estrella, para el amistoso ante Guatemala, programado para el 31 de marzo en La Bombonera, tras la cancelación de la Finalissima que iba a disputar con España en Catar.

Este encuentro se jugará en el estadio de Boca Juniors y será el último duelo de la albiceleste ante su público previo al Mundial de Norteamérica.

Scaloni citó a la mayoría de sus principales figuras, aunque también citó primera vez a los defensores Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing).

Resalta la ausencia de Franco Mastantuono, volante de Real Madrid, y el llamado de Gianluca Prestianni, quien hace un par de semanas protagonizó un escándalo en la Champions, por supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius Junior, en el partido entre Benfica y Real Madrid en Lisboa.

El duelo ante Guatemala no solo será la despedida del equipo ante su público antes del Mundial sino que puede representar también el último partido de Messi con la camiseta argentina en su país, dependiendo de si decide participar de algún otro duelo amistoso posterior de la competición que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania, y debutará el 16 de junio ante el conjunto africano en Kansas City.

Lista de convocados:

Porteros

Emiliano Martínez (Aston Villa-ENG)

Juan Musso (Atlético Madrid-ESP)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella-FRA)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham Hotspur-ENG)

Nicolás Otamendi (Benfica-POR)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon-FRA)

Marcos Senesi (Bournemouth-ENG)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Tomás Palacios (Estudiantes)

Marcos Acuña (River Plate)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella-FRA)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo-FRA)

Mediocampistas

Alexis Mac Allister (Liverpool-ENG)

Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP)

Nicolás Paz (Como 1907-ITA)

Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen-GER)

Enzo Fernández (Chelsea-ENG)

Máximo Perrone (Como 1907-ITA)

Delanteros