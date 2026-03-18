Messi encabeza la nómina de Argentina para el amistoso con Guatemala en La Bombonera
La albiceleste enfrentará a los centroamericanos tras la cancelación de la Finalissima.
La albiceleste enfrentará a los centroamericanos tras la cancelación de la Finalissima.
La selección de Argentina anunció este miércoles la nómina del técnico Lionel Scaloni, con Lionel Messi como gran estrella, para el amistoso ante Guatemala, programado para el 31 de marzo en La Bombonera, tras la cancelación de la Finalissima que iba a disputar con España en Catar.
Este encuentro se jugará en el estadio de Boca Juniors y será el último duelo de la albiceleste ante su público previo al Mundial de Norteamérica.
Scaloni citó a la mayoría de sus principales figuras, aunque también citó primera vez a los defensores Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Gabriel Rojas (Racing).
Resalta la ausencia de Franco Mastantuono, volante de Real Madrid, y el llamado de Gianluca Prestianni, quien hace un par de semanas protagonizó un escándalo en la Champions, por supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius Junior, en el partido entre Benfica y Real Madrid en Lisboa.
El duelo ante Guatemala no solo será la despedida del equipo ante su público antes del Mundial sino que puede representar también el último partido de Messi con la camiseta argentina en su país, dependiendo de si decide participar de algún otro duelo amistoso posterior de la competición que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Argentina integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania, y debutará el 16 de junio ante el conjunto africano en Kansas City.
Lista de convocados: