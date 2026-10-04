Selección de Benín denunció precarias condiciones previo al amistoso con Argentina

La selección de Benín acusó serios problemas logísticos y de hospedaje en Buenos Aires en la antesala del encuentro amistoso que disputará frente a Argentina este martes 6 de octubre.

Según reveló el medio Mega Sports Media, la delegación africana debió afrontar un viaje con escalas de 25 horas que provocó la descompensación de un integrante del cuerpo técnico, sumado al retraso en el arribo de tres futbolistas que aún no logran integrarse a la concentración.

Así mismo, los reportes acusaron la falta de agua caliente en uno de los pisos del hotel asignado para el representativo visitante, sumado a un gimnasio con implementación insuficiente para realizar las sesiones de activación física.

El compromiso, que marcará la despedida de Lionel Messi de la "Albiceleste", se disputará este martes a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) y viene marcado tras un compleja antesala que hubo con Burkina Faso en su llegada al país trasandino.