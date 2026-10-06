[VIDEO] Lienzo con mensaje de "Las Malvinas son argentinas" apareció en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina tuvo un emotivo momento para los trasandinos justo antes del partido con Benín, cuando se entonó el himno nacional, ya que apareció el lienzo con el mensaje "Las Malvinas son argentinas".

Este lienzo fue el mismo que desplegaron los jugadores de la Albiceleste en Atlanta en las semifinales del Mundial 2026, después de eliminar a Inglaterra.

Además, el himno fue entonado por Fabio Santana, un excombatiene de la guerra de las Malvinas.

Las emociones fueron fuertes en el Monumental de Buenos Aires, con Messi visiblemente emocionado y Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, cantando hasta con lágrimas.

Revisa el momento a continuación: