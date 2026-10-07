[VIDEO] "No te vayas, piénsalo una vez más": El cántico que le dedicaron a Messi sus compañeros

Lionel Messi se despidió de la selección de Argentina tras el triunfo por 3-0 sobre Benín, y un día después de la emotiva jornada en el Monumental de Buenos Aires, el defensor Nicolás Otamendi reveló un video con un cántico que dedicaron los jugadores a su capitán antes del partido.

Cuando iban en el bus rumbo al estadio, los seleccionados cantaron pidiendo a Messi que "no te vayas" y que pensara sobre su retiro de la Albiceleste.

La letra modificada fue cantada bajo el ritmo del tema "Beso a Beso", de La Mona Jiménez.

Este fue el cántico que dedicaron a Messi sus compañeros en Argentina:

Leo Messi, te queremos cantar

Sos eterno, como lo de Qatar

No te vayas, pensalo una vez más

Te lo pide todo el Monumental...