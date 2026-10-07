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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección argentina

[VIDEO] "No te vayas, piénsalo una vez más": El cántico que le dedicaron a Messi sus compañeros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los jugadores de la Albiceleste cantaron con todo antes del partido de despedida.

[VIDEO]
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Lionel Messi se despidió de la selección de Argentina tras el triunfo por 3-0 sobre Benín, y un día después de la emotiva jornada en el Monumental de Buenos Aires, el defensor Nicolás Otamendi reveló un video con un cántico que dedicaron los jugadores a su capitán antes del partido.

Cuando iban en el bus rumbo al estadio, los seleccionados cantaron pidiendo a Messi que "no te vayas" y que pensara sobre su retiro de la Albiceleste.

La letra modificada fue cantada bajo el ritmo del tema "Beso a Beso", de La Mona Jiménez.

Este fue el cántico que dedicaron a Messi sus compañeros en Argentina:

Leo Messi, te queremos cantar
Sos eterno, como lo de Qatar
No te vayas, pensalo una vez más
Te lo pide todo el Monumental...

 

 

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