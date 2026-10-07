[VIDEO] "No te vayas, piénsalo una vez más": El cántico que le dedicaron a Messi sus compañeros
Los jugadores de la Albiceleste cantaron con todo antes del partido de despedida.
Los jugadores de la Albiceleste cantaron con todo antes del partido de despedida.
Lionel Messi se despidió de la selección de Argentina tras el triunfo por 3-0 sobre Benín, y un día después de la emotiva jornada en el Monumental de Buenos Aires, el defensor Nicolás Otamendi reveló un video con un cántico que dedicaron los jugadores a su capitán antes del partido.
Cuando iban en el bus rumbo al estadio, los seleccionados cantaron pidiendo a Messi que "no te vayas" y que pensara sobre su retiro de la Albiceleste.
La letra modificada fue cantada bajo el ritmo del tema "Beso a Beso", de La Mona Jiménez.
Este fue el cántico que dedicaron a Messi sus compañeros en Argentina:
Leo Messi, te queremos cantar
Sos eterno, como lo de Qatar
No te vayas, pensalo una vez más
Te lo pide todo el Monumental...