Marcelo Moreno Martins anotó dos goles y se los dedicó al DT de Bolivia tras no ir al Mundial

El histórico delantero boliviano Marcelo Moreno Martins volvió a dar que hablar en el fútbol altiplánico luego de que, tras ser la gran figura en el triunfo de Oriente Petrolero con un doblete, el atacante utilizó los micrófonos para lanzar una durísima crítica contra el seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas.

El motivo del enojo del ariete fue su ausencia en la convocatoria para el reciente repechaje mundialista, donde Bolivia no logró conseguir el boleto al Mundial tras vencer a Surinam y caer ante Irak en el duelo decisivo.

"Primero, para la hinchada de Oriente que se merecía una victoria, la entrega de todos mis compañeros fue impresionante. Los dos goles fueron para Villegas. ¡Para ti, papá!", lanzó de entrada el artillero mientras amagaba con retirarse de la zona de prensa.

Sin embargo, el ariete de 38 años decidió profundizar en sus descargos, explicando que su regreso del retiro fue precisamente para ayudar a la selección en la instancia decisiva, oportunidad que no le fue concedida.

"Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que se necesitó en el repechaje. Soy una leyenda del fútbol boliviano e internacional, con 17 años de selección; la oportunidad me la tenía que dar. Yo hice lo posible y me sacrifiqué para estar ahí", fustigó Moreno Martins.

En esa misma línea, el goleador histórico de la Albiverde fue tajante en señalar al responsable del fracaso mundialista: "Yo solo digo que se equivocó, la culpa es de él (Villegas). Teníamos que estar en el Mundial, los jugadores lo entregaron todo. Ahora hay que esperar para ver si lo echan o no".

Cabe recordar que Moreno Martins había anunciado su retiro profesional meses atrás, pero decidió calzarse los botines nuevamente al ver a Bolivia con opciones de clasificar, buscando un "último baile" que finalmente fue truncado por la decisión técnica de Villegas.

"Yo no tengo rabia, simplemente soy una persona que ya lo ha dado todo por el fútbol. Estoy seguro que las cosas se le cayeron a él por todo lo que habló en la previa. Habló mal de mí, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección. Él siempre habló sin respeto a mi persona", agregó.

"Infelizmente no nos fuimos al Mundial por culpa de Villegas", cerró.