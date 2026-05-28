Estudiantes de U. San Sebastián esperan duras sanciones para involucrados en violación grupal

La Federación de Estudiantes de la Universidad San Sebastián (Feuss) espera duras sanciones para los involucrados en la denuncia de una violación grupal tras una fiesta "mechona" en la sede Concepción de la casa de estudios.

El hecho, ocurrido a inicios de marzo, se dio a conocer a través de redes sociales, luego que la víctima cuestionara la lentitud del proceso judicial.

Camila Ortiz, presidenta de la Feuss Concepción, comentó que "las principales medidas tras esta grave denuncia es proteger a la víctima y garantizar el debido proceso. El trabajo del Ministerio Público y de las policías es clave para el desarrollo de la investigación, con el fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, ya que lo denunciado es de la mayor gravedad y debe ser duramente sancionado".

"En el ámbito interno, la aplicación de los reglamentos y protocolos debe ser inmediata. Ya hemos sido informados que estos se activaron y la investigación interna está en desarrollo", añadió.

Ortiz recordó que "en un caso que ocurrió el 2024 la universidad fue estricta a la hora de expulsar a un estudiante formalizado por un delito sexual".

Uno de los principales problemas en materia de investigación es que hasta el momento no se tiene el nombre de todos los involucrados, aunque sí hay al menos un estudiante identificado.

Desde Fiscalía se confirmó la designación de una fiscal especializada en delitos sexuales para liderar esta indagatoria, mientras que la PDI dijo que existen diligencias instruidas en este caso.