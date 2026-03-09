Villegas dejó a Marcelo Moreno Martins fuera de nómina de Bolivia para el Repechaje

Bolivia dio a conocer este lunes la lista de 28 futbolistas convocados por el técnico Oscar Villegas para disputar el Repechaje para el Mundial 2026, sin tomar en cuenta a Marcelo Moreno Martins, su goleador histórico, quien recientemente volvió del retiro para jugar en Oriente Petrolero.

La lista de la Verde toma en cuenta a gran parte de los futbolistas que fueron constantes para Villegas y que consiguieron el séptimo lugar en las Clasificatorias con 20 puntos, por delante de Venezuela, Perú y Chile.

Las principales ausencias son el delantero Bruno Miranda, de Aucas ecuatoriano; el mediocampista Henry Vaca, quien está inactivo desde que concluyó su contrato con Oriente Petrolero el año pasado; y el goleador histórico de Bolivia, Marcelo Moreno Martins.

Martins salió del retiro a mediados de febrero y fichó por Oriente Petrolero con la intención de lograr un espacio en la lista de Villegas, pero sus dos goles de penal en dos partidos, en los que disputó solo los últimos minutos de cada enfrentamiento, no convencieron al seleccionador.

El "Flecheiro", que cumplirá 39 años, es el máximo goleador de Bolivia con 31 tantos y disputó su último partido con la Verde en noviembre de 2023 para retirarse en abril de 2024 en Cruzeiro de Brasil.

Bolivia jugará su último partido antes de disputar el Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, en Monterrey, México, el domingo cuando se enfrente con Trinidad y Tobago en la ciudad boliviana de Santa Cruz, sin varias de sus figuras.

El próximo 26 de marzo la Verde jugará contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.

Los 28 futbolistas convocados por Villegas son:

Arqueros:

Carlos Lampe (Bolívar)

Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER)

Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers-URU).

Defensores:

Diego Medina (CSKA 1948 Sofia-BUL)

Yomar Rocha (Akron Tolyatti-RUS)

Lucas Macazaga (Leganés B-ESP)

Roberto Fernández (Akron Tolyatti-RUS)

Dieguito Rodríguez (Always Ready)

Luis Haquín (Al-Tai-ARA)

Richet Gómez (Always Ready)

Marcelo Torrez (Santos-BRA)

Efraín Morales (CF Montréal-EUA)

Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR)

Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX).

Mediocampistas:

Ervin Vaca (Bolívar)

Héctor Cuéllar (Always Ready)

Robson Matheus (Bolívar)

Moisés Villarroel (Blooming)

Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU)

Ramiro Vaca (Wydad Casablanca-MAR)

Carlos Melgar (Bolívar).

Delanteros:

Víctor Abrego (The Strongest)

Miguel Terceros (Santos-BRA)

Jesús Maraude (Always Ready)

Fernando Nava (Always Ready)

Moisés Paniagua (Wydad Casablanca-MAR)

Enzo Monteiro (FK Auda-LET)

Juan Godoy (Always Ready).