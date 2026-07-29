Ancelotti admitió errores en el Mundial: Vamos a construir un nuevo grupo con jóvenes

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, reconoció este miércoles en una entrevista televisiva que la eliminación de Brasil del Mundial 2026 dejó lecciones importantes y que ahora es momento de mirar al futuro con nuevas figuras.

"Después de una derrota es importante pensar en lo que pasó y mirar con atención el futuro. Vamos a construir un nuevo grupo con jugadores jóvenes", afirmó en una entrevista al Jornal Nacional, el noticiero central de la cadena Globo.

Según Ancelotti, la eliminación del Mundial 2026 "marcó el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar. Pasando por Danilo, Casemiro, todos esos jugadores que tenían más de 30 años en el Mundial".

Al mismo tiempo, destacó a jóvenes como Endrick, Estêvão, Rayan y Vitor Reis, quienes ya llaman su atención para el futuro.

"Vamos a identificar nuevos jugadores que puedan entrar, no digo para el próximo Mundial de 2030, pero que ya puedan ser competitivos en el primer objetivo, que es la Copa América de 2028", dijo.

"No voy a decir que voy a cambiar a los 26 jugadores. Vamos a mantener a algunos importantes que puedan continuar el trabajo, como Marquinhos, por nombrar uno. Creo que es importante que se queden para dar una señal de continuidad al proyecto. Pero la idea es cambiar, incorporar una nueva generación", aclaró.

De acuerdo con el técnico, la conformación para esa nueva etapa ya está en marcha con miras a la convocatoria de septiembre, cuando la selección jugará partidos amistosos con Australia e India.

Según el entrenador italiano, Brasil debe apostar "por un estilo más vertical", aprovechando la velocidad y el desequilibrio de atacantes como Vinícius Júnior, Endrick, Estêvão y Raphinha.

Ancelotti también se refirió a las críticas que sufrió tras la eliminación de Brasil en el Mundial al decir que en vez de afectarlo lo motivan a estar más atento y enfocado en corregir errores.

También aclaró que sus decisiones nunca se basan en la presión popular, sino en lo que considera mejor para ganar los partidos, como ocurrió con la entrada de Neymar frente a Noruega.