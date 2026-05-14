Brasil anunció la renovación del contrato de Carlo Ancelotti

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este jueves la renovación del contrato de Carlo Ancelotti como técnico de la selección brasileña hasta el Mundial de 2030.

La CBF afirmó en una nota que la decisión refleja "la confianza" de la entidad en el trabajo realizado por el entrenador italiano desde su llegada en mayo de 2025, así como el respaldo del plantel y la afición.

"Estamos muy felices en anunciar que continuaremos juntos por cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030", dijo Ancelotti en un vídeo divulgado por la institución.

"Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que el fútbol significa para este país. Durante un año hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más", agregó el exentrenador de Real Madrid y Bayern Múnich.

En el año que lleva al frente de la Canarinha, Ancelotti dirigió 10 partidos, con un balance de cinco victorias, dos empates y tres derrotas, además de 18 goles marcados y ocho recibidos.

'Carletto' tenía contrato con la selección brasileña hasta el final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre junio y julio próximos.

No obstante, desde finales del año pasado se comenzó a negociar su extensión, lo que se concretó este jueves, cuatro días antes de divulgar su lista de convocados para el próximo Mundial.