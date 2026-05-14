Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.7°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

"Todo va paso a paso": Kast responde por posibles despidos en Ministerio de Ciencia

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Esta declaración del Mandatario responde a los supuestos despidos masivos que Rafael Araos se negó a firmar y motivaron su renuncia al Gobierno.

Tras agradecer al exsubsecretario por sus servicios, planteó que "no corresponde entrar en mayor debate de lo que va a ocurrir o no".

 ATON (archivo)

Kast además respaldó la labor de la ministra Ximena Lincolao, después de que ella negara haber instruido un plan de despidos en la cartera.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Después de que en los últimos días se ventilaran distintas versiones sobre los motivos de Rafael Araos para renunciar a la Subsecretaría de Ciencia, el Presidente José Antonio Kast no descartó la posibilidad de desvinculaciones en esa cartera.

Inicialmente, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, negó que la salida de Araos fuese gatillada por un plan de reestructuración interna que contemplaba despedir a cerca de 40 personas -que representan al 30% de la repartición-, como indicaban los primeros trascendidos.

"Lo que se ha comentado en la prensa no es real. Son dos estilos diferentes de trabajo. (Su renuncia) fue una decisión mutua (...) Nunca existió un 30%, lo que se dice... Eso es totalmente falso", aseguró la secretaria de Estado en Radio Infinita.

No obstante, el propio Araos desmintió las declaraciones de Lincolao: "La orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo -o terceros- algo tan grotesco?", cuestionó la exautoridad mediante un mensaje escrito.

El Gobierno ha insistido en que la renuncia de Araos se debe a que Lincolao y él tienen estilos de trabajo diferentes. (Foto: Ministerio de Ciencia)

Al ser consultado por la controversia este jueves, en el marco de su gira por la Región de Atacama, el Mandatario reafirmó: "La versión oficial del Estado es que agradecemos mucho los servicios que prestó el (otrora) subsecretario de Ciencia, y agradezco mucho a la ministra Lincolao lo que está haciendo".

Respecto a la veracidad de los despidos masivos que Araos aparentemente no quiso firmar, Kast consideró que "a estas alturas, no corresponde entrar en mayor debate de lo que va a ocurrir o no".

"Hay una decisión tomada: el subsecretario dejó de colaborar en el Ministerio, tenemos una ministra y en los próximos días vamos a nombrar a un nuevo subsecretario, y seguiremos adelante en todo lo que sea progreso y desarrollo, porque la ciencia es muy importante", puntualizó.

Sin embargo, el Presidente apuntó que "todo va paso a paso: si se dan algunas desvinculaciones, ustedes se van a enterar cuando corresponda".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada