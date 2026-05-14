"Todo va paso a paso": Kast responde por posibles despidos en Ministerio de Ciencia

Después de que en los últimos días se ventilaran distintas versiones sobre los motivos de Rafael Araos para renunciar a la Subsecretaría de Ciencia, el Presidente José Antonio Kast no descartó la posibilidad de desvinculaciones en esa cartera.

Inicialmente, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, negó que la salida de Araos fuese gatillada por un plan de reestructuración interna que contemplaba despedir a cerca de 40 personas -que representan al 30% de la repartición-, como indicaban los primeros trascendidos.

"Lo que se ha comentado en la prensa no es real. Son dos estilos diferentes de trabajo. (Su renuncia) fue una decisión mutua (...) Nunca existió un 30%, lo que se dice... Eso es totalmente falso", aseguró la secretaria de Estado en Radio Infinita.

No obstante, el propio Araos desmintió las declaraciones de Lincolao: "La orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo -o terceros- algo tan grotesco?", cuestionó la exautoridad mediante un mensaje escrito.

El Gobierno ha insistido en que la renuncia de Araos se debe a que Lincolao y él tienen estilos de trabajo diferentes. (Foto: Ministerio de Ciencia)

Al ser consultado por la controversia este jueves, en el marco de su gira por la Región de Atacama, el Mandatario reafirmó: "La versión oficial del Estado es que agradecemos mucho los servicios que prestó el (otrora) subsecretario de Ciencia, y agradezco mucho a la ministra Lincolao lo que está haciendo".

Respecto a la veracidad de los despidos masivos que Araos aparentemente no quiso firmar, Kast consideró que "a estas alturas, no corresponde entrar en mayor debate de lo que va a ocurrir o no".

"Hay una decisión tomada: el subsecretario dejó de colaborar en el Ministerio, tenemos una ministra y en los próximos días vamos a nombrar a un nuevo subsecretario, y seguiremos adelante en todo lo que sea progreso y desarrollo, porque la ciencia es muy importante", puntualizó.

Sin embargo, el Presidente apuntó que "todo va paso a paso: si se dan algunas desvinculaciones, ustedes se van a enterar cuando corresponda".