"Una pachotada": La crítica de Desbordes contra subsecretario Silva por ampliación de Santiago 1

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, arremetió duramente contra el subsecretario de Justicia, Luis Silva, en el marco de la eventual ampliación de la cárcel Santiago 1 en el denominado "barrio judicial" de la ciudad, a la que se opone férreamente el jefe comunal.

La iniciativa de extender el recinto, anunciada durante el Gobierno de Boric, fue retomada por la actual Administración Kast el 20 de marzo pasado, cuando se publicó en el Diario Oficial el decreto de la Subsecretaría de Justicia que establecía la alteración, ampliación, reparación o construcción de nuevos recintos penitenciarios en diferentes zonas del país.

El plan maestro de infraestructura penitenciaria contempla crear 20 mil nuevas plazas en Chile para el año 2030. De ellas, 1.600 serán construidas en Santiago 1 para subsanar el alto nivel de sobrepoblación, según estipula el Ministerio de Justicia.

En este contexto, el subsecretario Silva afirmó a La Tercera que "la ampliación del penal representa una ventaja para los vecinos de la comuna", lo que desató la molestia del alcalde Desbordes.

"Él (Silva) desconoce la historia del 100% de las cárceles de Chile. Cuando usted hace 1.600 plazas, en cuatro años más tiene 5.000 internos. Y, por lo tanto, yo, que sí conozco el sistema, no me puede decir que eso va a ser solo para 1.600 reos", criticó el jefe comunal.

"Me opongo porque, técnicamente, no corresponde. Reuniones con la autoridad no he tenido, y la verdad es que es bien difícil tener porque el subsecretario dice 'hay que conversar', pero lo invita a la inauguración (de la ampliación) al tiro".

"Hay una línea delgada entre la ironía y la pachotada, y creo que el subsecretario lo que hizo fue una pachotada, no una ironía. Le faltó fineza, y con ese tipo de actitud yo no tengo nada que conversar con él", aseveró el extimonel RN.

Por último, fustigó que la ampliación de Santiago 1 se debe solamente a razones económicas, puesto que -sostuvo- ampliar la concesión no amerita pagos extras desde el Fisco; y criticó que, por la magnitud del proyecto, se trataría de la construcción de una nueva cárcel.

Ministro Rabat: Hay disposición al diálogo

En tanto, tras participar de un seminario en Clapes UC, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló: "Lo que me interesa sostener en este momento es que las puertas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos van a estar abiertas para todos los interesados en conversar de materias de ampliación y construcción de cárceles".

"Como hemos sostenido en otros momentos, hoy día tenemos una sobrepoblación penal de más del 146% y, por lo tanto, debemos como país abordar ese tema. Acá nosotros seguimos con un plan estructural que contempla los años 2026 a 2030", recordó el secretario de Estado.

"Es importante tener en cuenta que cada construcción y ampliación en estos regímenes nuevos de cárceles concesionadas va con una importante suma de dinero precisamente para mitigar las externalidades negativas que ello presenta", afirmó Rabat.