Brasil y Argentina convirtieron la fecha FIFA en un millonario negocio de amistosos

Las selecciones de Brasil y Argentina aprovecharon la ampliación de la ventana internacional para transformar sus amistosos en un negocio millonario, con modelos distintos para rentabilizar los días adicionales entregados por el nuevo calendario FIFA.

Brasil optó por viajar y recorrió más de 20.000 kilómetros para disputar dos encuentros ante Australia y posteriormente enfrentar a India en Calcuta. Según el diario económico Mint, la Confederación Brasileña de Fútbol recibió entre 3,3 y 3,8 millones de euros únicamente por la presentación frente al conjunto indio.

La cifra no fue confirmada oficialmente por las federaciones involucradas y corresponde a una estimación publicada por el citado medio. El presupuesto total del compromiso alcanzó cerca de 4,7 millones de euros, mientras otros 570.000 euros fueron destinados al vuelo chárter de la delegación brasileña.

La visita de la Canarinha fue concebida además como una operación comercial. Cerca de 51.000 espectadores asistieron al triunfo 4-0 del equipo dirigido por Carlo Ancelotti en un recinto con capacidad aproximada para 68.000 personas.

Argentina eligió un camino diferente y programó como local tres amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, utilizando especialmente los últimos encuentros internacionales de Lionel Messi como principal atractivo para comercializar la ventana.

La AFA fijó las entradas generales en 90.000 pesos argentinos, mientras que para los partidos ante Burkina Faso y Benín las localidades más caras alcanzaron los 480.000 pesos. El organismo, sin embargo, no informó la recaudación neta conseguida durante la serie.

El aspecto comercial tuvo su punto más cuestionado en el duelo ante Burkina Faso. El conjunto africano arribó a Buenos Aires menos de seis horas antes del partido y presentó un equipo compuesto mayoritariamente por futbolistas Sub 23 y jugadores de su campeonato local, luego de sufrir importantes problemas de traslado.

Argentina terminó imponiéndose por 7-0, pero Lionel Scaloni destacó especialmente el esfuerzo de sus rivales: "Dignifican al fútbol. Se podrían haber quedado y el partido se hubiera suspendido. Es muy rescatable lo que han hecho", señaló.