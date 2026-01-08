Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago25.2°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

Brasil y Colombia enfrentarán amistosos con Francia previo al Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Ambas selecciones sudamericanas harán una gira en Estados Unidos como preparación para la Copa del Mundo.

Brasil y Colombia enfrentarán amistosos con Francia previo al Mundial 2026
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Selección de Brasil y de Colombia se verán las caras frente a Francia en marzo en Estados Unidos como parte de la gira de preparación para la cita mundialista.

El combinado dirigido por Carlo Ancelotti será el primero en jugar contra los galos el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston y después, el 29 del mismo mes, la escuadra cafetera se medirá frente a los "bleus" en el Northwest Stadium de Washington.

Francia y Brasil se han enfrentado en 16 ocasiones a lo largo de su historia. El historial incluye once partidos amistosos, además de cruces oficiales en cuatro Copas del Mundo (semifinal Suecia 1958, cuartos de final, México 1986, Final, Francia 1998 y cuartos, Alemania 2006) y un duelo en la Copa Confederaciones de 2001, también en instancia de semifinal. El balance general favorece levemente a la selección verdeamarela, con siete triunfos, frente a seis victorias francesas y tres empates.

En tanto, el combinado de colombiano registra cuatro antecedentes frente a Francia, todos disputados en territorio francés: tres amistosos y un encuentro por la Copa Confederaciones. En esos compromisos, los europeos obtuvieron un saldo positivo de tres victorias y una derrota.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada