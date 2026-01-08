Brasil y Colombia enfrentarán amistosos con Francia previo al Mundial 2026

La Selección de Brasil y de Colombia se verán las caras frente a Francia en marzo en Estados Unidos como parte de la gira de preparación para la cita mundialista.

El combinado dirigido por Carlo Ancelotti será el primero en jugar contra los galos el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston y después, el 29 del mismo mes, la escuadra cafetera se medirá frente a los "bleus" en el Northwest Stadium de Washington.

Francia y Brasil se han enfrentado en 16 ocasiones a lo largo de su historia. El historial incluye once partidos amistosos, además de cruces oficiales en cuatro Copas del Mundo (semifinal Suecia 1958, cuartos de final, México 1986, Final, Francia 1998 y cuartos, Alemania 2006) y un duelo en la Copa Confederaciones de 2001, también en instancia de semifinal. El balance general favorece levemente a la selección verdeamarela, con siete triunfos, frente a seis victorias francesas y tres empates.

En tanto, el combinado de colombiano registra cuatro antecedentes frente a Francia, todos disputados en territorio francés: tres amistosos y un encuentro por la Copa Confederaciones. En esos compromisos, los europeos obtuvieron un saldo positivo de tres victorias y una derrota.