¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo ante Thiago Tirante en los cuartos del ATP de Río de Janeiro?

Alejandro Tabilo, único chileno que queda en competencia en el ATP 500 de Río de Janeiro, afrontará este viernes los cuartos de final del torneo en Brasil, enfrentando al argentino Thiago Tirante (92°).

Tabilo, 68° en el ranking ATP, llega como favorito al compromiso, tras haber superado al estadounidense Emilio Nava (76°) en la primera fase y remontado ante el italiano Francesco Passaro (163°) en octavos.

Tirante, en cambio, fue verdugo de Cristian Garin (89°) en la primera ronda, y después avanzó a cuartos tras el retiro por lesión del primer favorito, su compatriota Francisco Cerúndolo (19°).

En el historial, Tabilo y Tirante se han enfrentado en dos ocasiones, con un triunfo para cada uno; el chileno ganó en el Challenger de Córdoba en 2022, y el trasandino lo hizo el año pasado en Cancún.

El duelo está programado para el último turno en la cancha "Guga Kuerten", cerca de las 21:00 horas (00:00 GMT).

El duelo entre Tabilo y Tirante sólo tendrá transmisión por streaming, en la plataforma Disney+.

También podrás seguir el resultado en vivo en Cooperativa.cl.