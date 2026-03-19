Neymar: No soy el mismo de hace 10 años y es obvio que sería mi último Mundial

El atacante Neymar, mayor anotador de la selección brasileña, admitió que ya no es el mismo futbolista de hace 10 años y que sabe que, de ser convocado, el Mundial de 2026 será el último de su carrera.

"No voy a ser el Neymar de hace 10 años. No lo voy a ser. Es muy diferente. Hoy mejoré mi juego de una forma que, para mí, es lo necesario", aseguró el exdelantero de FC Barcelona y PSG en un video que publicó en redes al referirse a las críticas a su estado físico.

El delantero publicó el video dos días después de que el técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, lo dejara fuera de la lista de convocados para los amistosos que Brasil disputará este mes con Francia y Croacia, los últimos antes del anuncio de los 26 brasileños que disputarán el Mundial.

El técnico italiano, que asumió el comando de la Canarinha en mayo del año pasado y hasta ahora no tenido en cuenta a Neymar, afirmó que el atacante de Santos necesita estar al cien por ciento de su potencial físico para ser convocado.

Desde entonces ha estado más tiempo de baja por lesiones y problemas musculares que en la cancha, pero confía en ser tenido en cuenta por su historial.

"No necesito probarle nada a nadie. Y digo eso con el mayor respeto del mundo. El mundo sabe. Pueden asistir a los partidos y también a los entrenamientos", afirmó.

"Sé la calidad que tengo y del poder que tengo dentro de la cancha. Y sé que puedo agregar. Es obvio que quiero ir al Mundial y es obvio que eso me motiva", aseguró sobre su intención de seguir trabajando para poder ser incluido en la lista final, que Ancelotti divulgará el 18 de mayo.

"Es obvio que es mi último Mundial. No sé si mi último año en la selección, pero está llegando el final", dijo.