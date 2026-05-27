Neymar se perdió el primer entrenamiento de Brasil de cara al Mundial

Neymar se perdió este miércoles el primer entrenamiento con la selección brasileña y acudió a una clínica de Teresópolis, donde está concentrada la Canarinha, para someterse a "exámenes complementarios", informó la CBF.

El delantero de Santos, uno de los 26 elegidos por el técnico Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, llegó en helicóptero al cuartel general de la pentacampeona del mundo, en la sierra de Río de Janeiro, junto a la mayoría de sus compañeros.

Sin embargo, se ausentó de la práctica y fue trasladado una clínica de la ciudad para exámenes complementarios, aunque la CBF no ofreció más detalles sobre el estado de salud del atacante.

La CBF aclaró, además, que "no divulgará ninguna otra información hasta que finalicen las evaluaciones por parte del equipo médico de la selección brasileña".

Neymar se estaba recuperando de un edema en la región del gemelo que sufrió el pasado 17 de mayo durante un partido del 'Brasileirão'.

El Departamento Médico de Santos informó pocos días después a la prensa local que Ney tenía "una pequeña lesión en la pantorrilla", pero que llegaría en perfectas condiciones al inicio de la concentración con Brasil, en Teresópolis.

Desde entonces, los medios brasileños han especulado sobre el alcance de esta nueva lesión del atacante de Mogi das Cruzes, que no juega con la absoluta desde que se lesionó de gravedad en la rodilla en octubre de 2023.

La presencia de Neymar en la lista de Ancelotti fue toda una sorpresa, pues el técnico italiano nunca le había convocado desde que asumió las riendas de la Canarinha, en mayo de 2025.

Sin embargo, 'Carletto' optó finalmente por llamarle a filas después de observar su progresión física en los últimos meses y de haber conseguido cierta continuidad con la camiseta de Santos, según dijo en rueda de prensa.

Brasil tendrá amistosos preparatorios para el Mundial ante Panamá y Egipto, los días 31 de mayo y sábado 6 de junio, respectivamente; y debutará en la cita planetaria el sábado 13, ante Marruecos por el Grupo C.

Posteriormente, se medirá ante Haití y Escocia, los días 19 y 24 de junio.