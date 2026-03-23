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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección brasileña

Ronaldinho se bajó para el Duelo de Leyendas y será reemplazado por el "Emperador" Adriano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento se celebrará este fin de semana en el Claro Arena.

Ronaldinho se bajó para el Duelo de Leyendas y será reemplazado por el
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La organización de Duelo de Leyendas América 2026 y la productotar Inter Sportainment informaron que el astro brasileño Ronaldinho Gaúcho se bajó del evento, debido a "compromisos ineludibles de última hora".

Sin embargo, Dinho será reemplazado por otro histórico de Brasil, Adriano, el "Emperador", histórico exdelantero de Inter de Milán, dueño de una zurda letal y campeón de la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005.

El evento Duelo de Leyendas América 2026 contará con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Los partidos se disputarán entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo en el Claro Arena. 

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