Ronaldinho se bajó para el Duelo de Leyendas y será reemplazado por el "Emperador" Adriano
El evento se celebrará este fin de semana en el Claro Arena.
El evento se celebrará este fin de semana en el Claro Arena.
La organización de Duelo de Leyendas América 2026 y la productotar Inter Sportainment informaron que el astro brasileño Ronaldinho Gaúcho se bajó del evento, debido a "compromisos ineludibles de última hora".
Sin embargo, Dinho será reemplazado por otro histórico de Brasil, Adriano, el "Emperador", histórico exdelantero de Inter de Milán, dueño de una zurda letal y campeón de la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005.
El evento Duelo de Leyendas América 2026 contará con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Los partidos se disputarán entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo en el Claro Arena.