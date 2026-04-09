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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Ariel Leporati apuntó alto tras el triunfo ante Paraguay: Nuestro objetivo es clasificar al Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El técnico chileno analizó la primera victoria de La Roja en el Sudamericano Sub 17.

Ariel Leporati apuntó alto tras el triunfo ante Paraguay: Nuestro objetivo es clasificar al Mundial
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El técnico chileno Ariel Leporati analizó la victoria 1-0 de La Roja Sub 17 sobre Paraguay en el Estadio Estadio Carfem de Ypané, por la cuarta fecha del Sudamericano de la categoría.

"Perdiendo teníamos chances directas de quedar fuera de competencia. Eso los jugadores lo sabían, preferimos conversarlo con ellos y que bueno. Fuimos muy intensos. Encontramos el gol y después lo pudimos aguantar. Así que el equipo hizo un gran esfuerzo y estamos contentos con eso, comentó en zona mixta tras el termino del partido.

Seguido a ello, apuntó: "Tuvimos varios partidos con distintos sistemas y lo elegimos en función de los jugadores que tenemos en mejor momento y también pensando en cómo le podemos hacer más daño al rival que nos toca. Así que eso evidentemente es una fortaleza del equipo".

Por último anticipó lo que será el trabajo de cara al duelo ante Ecuador: "Sabíamos que el grupo iba a ser muy complicado. Así que bueno, vamos a recuperarnos, prepararnos y enfrentar de la mejor forma el domingo para seguir con nuestro objetivo, que es tratar de clasificar al mundial".

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