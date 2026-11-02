Beccacece vuelve a la órbita de la Roja: Su opción crece si Yunge gana en la ANFP

El entrenador argentino Sebastián Beccacece fue contactado como alternativa para dirigir la selección chilena y su nombre toma fuerza en el entorno de Jorge Yunge, candidato a la presidencia de la ANFP.

Según informó el periodista Renzo Luvecce, el exseleccionador de Ecuador figura entre las opciones que maneja el sector del actual secretario general del organismo, en caso de que este último gane las elecciones del próximo 19 de noviembre.

"Sebastián Beccacece fue contactado", afirmó el comunicador, quien también indicó que "lo tienen como una opción para la banca de la selección chilena".

"No hay nada formal por ahora, pero sí llena el gusto por el proceso que realizó al mando de Ecuador", añadió el especialista en mercado de pases, quien destacó el trabajo del argentino durante su paso por el combinado ecuatoriano.

De todas formas, Manuel Pellegrini sigue como la principal carta para asumir la Roja. Incluso, el propio Beccacece manifestó recientemente su deseo de que el actual entrenador de Real Betis encabece el próximo proceso de la selección chilena.

Beccacece conoce de cerca el fútbol nacional, luego de trabajar como ayudante de Jorge Sampaoli en O'Higgins, Universidad de Chile, donde también fue su DT, y la selección chilena, con la que conquistó la histórica Copa América de 2015. Posteriormente, dirigió al conjunto azul durante 2016.

La definición del futuro entrenador nacional se desarrolla en medio del proceso electoral de la ANFP, que el 19 de noviembre enfrentará a Jorge Yunge y Jorge Uauy por la presidencia del organismo, antes de las posteriores elecciones de la Federación de Fútbol de Chile.