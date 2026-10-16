Beccacece espera que Pellegrini asuma en La Roja

Sebastián Beccacece, exentrenador de la selección de Ecuador, manifestó su deseo de que Manuel Pellegrini asuma la dirección técnica de La Roja y planteó la posibilidad de que históricos jugadores chilenos se incorporen al nuevo proceso desde otras funciones.

Consultado sobre la posibilidad de volver a dirigir una selección sudamericana, incluida la chilena, el técnico argentino expresó su preferencia por el actual entrenador de Real Betis: "Ojalá que Manuel pueda venir. Me parece que es extraordinario lo que está haciendo a nivel local en Betis. Ojalá, una vez que finalice su contrato allá por junio, se puedan unir los caminos", señaló en palabras reproducidas por TNT Sports.

Beccacece también destacó lo que puede aportar Pellegrini al recambio del fútbol nacional. "Sería muy lindo ver ese recorrido, su tiempo y experiencia con esta generación nueva del fútbol chileno, que me parece que es interesante", sostuvo.

En esa línea, el entrenador propuso aprovechar la experiencia de los referentes de la Generación Dorada en el futuro del combinado nacional. "Involucrar a la generación vieja desde otro espacio, a un Arturo --Vidal, a un Marcelo -Díaz-, a -Jean- Beausejour o Claudio Bravo, desde otro espacio, a lo mejor más de dirección, de cargos generales", explicó.

"Yo sueño con eso. Me gustaría ver a todo Chile unido para trabajar con su nueva selección y que el pueblo acompañe ese proceso. Es algo que realmente siento así, me gustaría que eso acontezca", complementó.

Las palabras de Beccacece se sumaron a las de Gabriel Suazo, quien también respaldó la posibilidad de que Pellegrini dirija a la selección chilena. El capitán nacional aseguró que sería un orgullo para los jugadores trabajar con el experimentado entrenador.

Por su parte, Pellegrini mantiene contrato con Real Betis hasta junio de 2027 y recientemente respaldó el trabajo de Nicolás Córdova al frente de La Roja, señalando que es importante que continúe desarrollando sus funciones.