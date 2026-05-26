Brayan Cortés y su retorno a La Roja: "Si no estuve viniendo, habrá sido por alguna razón"

El arquero Brayan Cortés, de gran presente en su paso por Argentinos Juniors, analizó su retorno a la selección chilena luego de una prolongada ausencia y abordó con autocrítica el no haber sido parte de las últimas nóminas.

"Si no estuve viniendo a la selección habrá sido por alguna razón. Solo toca agachar la cabeza. Lo analizo muy tranquilo", admitió.

"Uno siempre quiere estar pero toca agachar cabeza, hacerse fuerte", añadió.

Respecto a los partidos preparatorios ante República Democrática del Congo y Portugal, el portero destacó el valor de medirse ante rivales de categoría y pidió mesura con el proceso de recambio.

"Cada partido es muy importante. Son selecciones que van al Mundial. Nosotros estamos preparándonos para eso. Se ha convocado nuevas caras, que tienen buen nivel. Hay que tener un poco de paciencia. Hay un buen trabajo, un buen grupo. Hay que demostrarlo partido a partido", explicó el iquiqueño.

Finalmente, Cortés se refirió a la disputa por la titularidad con Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier, enfatizando que la competencia interna beneficia al plantel.

"Acá cada uno viene a entregar lo mejor de sí. Competir es la única forma de ganarse el puesto. Lawrence lo está haciendo bien, 'Thomy' también. Es decisión técnica, nosotros estamos para cumplir", cerró.