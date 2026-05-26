Bus Red fue quemado por desconocidos en el centro de Santiago

Personal de Bomberos llegó este martes a la esquina Romero con Matucana, en el centro de Santiago, por el incendio de un bus del sistema de movilidad Red.

El vehículo se quemó por completo y de acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad la emergencia fue provocada por un grupo de desconocidos que atacó el vehículo de pasajeros.

Según información preliminar, un grupo de cinco personas encapuchadas habría salido desde la Universidad de Santiago (Usach) y cortó el tránsito, obligó al conductor y a los pasajeros a descender y rociaron líquido acelerante a la máquina, para prenderle fuego posteriormente.

La emergencia fue controlada por Bomberos y personal de Control de Orden Público de Carabineros se encuentra resguardando el lugar. No se han registrado más incidentes.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, detalló que "empiezan a rociar material combustible antes de que la totalidad de los pasajeros baje y se incendia violentamente, intencionalmente por estas personas. El trauma para esos pasajeros que estaban yendo a su lugar de trabajo, a sus domicilios, que son violentados, obligados a abandonar este medio de transporte, se les amenaza con ser quemados".

"Esto es gravísimo y es más grave aún cuando estas personas hacen ingreso y salen desde un recinto estudiantil. Por supuesto que vamos a estudiar con calma los antecedentes y vamos a ver todas las medidas que podamos tomar como ministerio", adelantó.

Arrau añadió que "en los próximos días vamos a impulsar un paquete legislativo muy potente, que incluye efectivas medidas contra el vandalismo, como la pérdida de beneficios que entrega el Estado".

Transporte Informa precisó que el tránsito se encuentra suspendido en ambos sentidos entre la Alameda y Portales.