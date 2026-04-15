Christiane Endler tras nueva derrota ante Colombia: "Vamos a intentar hasta el final"

La portera y capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, analizó con autocrítica el desempeño del equipo tras la derrota por 2-0 ante Colombia en duelo válido por la Liga de Naciones de Conmebol.

"Faltó jugar, tocar. Había espacios y había tiempo; la selección colombiana te permitía jugar, pero no logramos conectar en tres cuartos de cancha. Nos apuramos mucho y no nos creamos suficientes ocasiones de gol", explicó molesta por el trámite del partido.

"Fue un partido difícil. Ellas jugaron bastante bien el primer tiempo y nos costó entrar. Hicimos un mejor segundo tiempo, lo logramos controlar, pero ellas tienen una jugadora determinante y por ahí pasa el resultado", añadió, mostrándose "desilusionada" por el marcador final.

A pesar del amargo momento, la capitana no baja los brazos de cara a lo que viene en el torneo. Con la mira puesta en la clasificación, Endler proyectó los próximos desafíos de la escuadra nacional.

"Vamos a intentar hasta el final en los dos partidos que nos quedan. Son muy importantes y el objetivo es sacar los seis puntos. Ojalá nos alcance", sentenció Endler en relación al duelo ante Uruguay, el próximo sábado 18, y ante Ecuador, en mayo.

La Roja Femenina queda libre en la última fecha del evento, por lo que debe sumar esos seis puntos para tener opciones de al menos terminar cuarta y así clasificar al Repechaje Internacional rumbo al Mundial de Brasil 2027.