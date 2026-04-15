Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Christiane Endler tras nueva derrota ante Colombia: "Vamos a intentar hasta el final"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La capitana de la Roja Femenina lamentó la falta de claridad del equipo en la caída en Bogotá.

Christiane Endler tras nueva derrota ante Colombia:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La portera y capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, analizó con autocrítica el desempeño del equipo tras la derrota por 2-0 ante Colombia en duelo válido por la Liga de Naciones de Conmebol.

"Faltó jugar, tocar. Había espacios y había tiempo; la selección colombiana te permitía jugar, pero no logramos conectar en tres cuartos de cancha. Nos apuramos mucho y no nos creamos suficientes ocasiones de gol", explicó molesta por el trámite del partido.

"Fue un partido difícil. Ellas jugaron bastante bien el primer tiempo y nos costó entrar. Hicimos un mejor segundo tiempo, lo logramos controlar, pero ellas tienen una jugadora determinante y por ahí pasa el resultado", añadió, mostrándose "desilusionada" por el marcador final.

A pesar del amargo momento, la capitana no baja los brazos de cara a lo que viene en el torneo. Con la mira puesta en la clasificación, Endler proyectó los próximos desafíos de la escuadra nacional.

"Vamos a intentar hasta el final en los dos partidos que nos quedan. Son muy importantes y el objetivo es sacar los seis puntos. Ojalá nos alcance", sentenció Endler en relación al duelo ante Uruguay, el próximo sábado 18, y ante Ecuador, en mayo.

La Roja Femenina queda libre en la última fecha del evento, por lo que debe sumar esos seis puntos para tener opciones de al menos terminar cuarta y así clasificar al Repechaje Internacional rumbo al Mundial de Brasil 2027.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada