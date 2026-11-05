Con cinco del extranjero: La Roja sub 20 anunció su nómina para enfrentar a México
El combinado nacional afrontará dos amistosos frente al elenco norteamericano.
Thomas Coulombe, zaguero de RCD Espanyol
El combinado nacional afrontará dos amistosos frente al elenco norteamericano.
Thomas Coulombe, zaguero de RCD Espanyol
La selección chilena sub 20 dio a conocer su lista de convocados de cara a sus próximos dos amistosos ante México, agendados para el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay".
La lista de Sebastián Miranda está comandada por cinco jugadores del fútbol extranjero: Thomas Coulombe, Jetzen López, Antonio Riquelme, Roberto Risnaes, Zidane Yáñez.
Además, destaca la inclusión de cuatro jugadores de Santiago Wanderers, club que en septiembre quedó sin convocados para los Juegos Sudamericanos debido a la disputa de la Copa Intercontinental sub 20 contra Real Madrid.
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