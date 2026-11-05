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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Con cinco del extranjero: La Roja sub 20 anunció su nómina para enfrentar a México

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El combinado nacional afrontará dos amistosos frente al elenco norteamericano.

Con cinco del extranjero: La Roja sub 20 anunció su nómina para enfrentar a México
 Photosport

Thomas Coulombe, zaguero de RCD Espanyol

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La selección chilena sub 20 dio a conocer su lista de convocados de cara a sus próximos dos amistosos ante México, agendados para el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay".

La lista de Sebastián Miranda está comandada por cinco jugadores del fútbol extranjero: Thomas Coulombe, Jetzen López, Antonio Riquelme, Roberto Risnaes, Zidane Yáñez.

Además, destaca la inclusión de cuatro jugadores de Santiago Wanderers, club que en septiembre quedó sin convocados para los Juegos Sudamericanos debido a la disputa de la Copa Intercontinental sub 20 contra Real Madrid.

- Revisa la nómina completa de La Roja sub 20:

Arqueros

  • Gabriel Maureira (Colo Colo)
  • José Alburquenque (Universidad de Chile)
  • Maximiliano Mateluna (Palestino)

Defensas

  • Paolo Castro (Colo Colo)
  • Martín Jiménez (Audax Italiano)
  • Christopher Valenzuela (Santiago Wanderers)
  • Gabriel Rodríguez (Universidad Católica)
  • José Movillo (O'Higgins)
  • Alonso Olguín (Colo Colo)
  • Juan Poblete (O'Higgins)
  • Thomas Coulombe (RCD Espanyol, España)

Volantes

  • Benjamín Pérez (O'Higgins)
  • Jetzen López (Sporting Braga, Portugal)
  • Joaquín Soto (Unión La Calera)
  • Mario Sandoval (Audax Italiano)
  • Vicente Zenteno (Audax Italiano)
  • Cristóbal Villarroel (Santiago Wanderers)
  • Milovan Velásquez (Deportes La Serena)
  • Antonio Riquelme (Real Salt Lake, Estados Unidos)

Delanteros

  • Ignacio Flores (Santiago Wanderers)
  • Ian Alegría (Palestino)
  • Diego Cofré (Universidad de Chile)
  • Cristián Rocha (Deportes Temuco)
  • Roberto Risnaes (Hvidovre, Dinamarca)
  • Zidane Yáñez (Nashville SC, Estados Unidos)
  • Vicente Varas (Santiago Wanderers)
  • Maximiliano Fernández (Unión La Calera)
  • Vicente Martínez (Colo Colo)

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