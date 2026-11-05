Con clásico de Colo Colo y la UC: La ANFP dio a conocer la programación de la fecha 28
Los disputarán entre el 20 y 22 de noviembre, después de la fecha FIFA.
Los disputarán entre el 20 y 22 de noviembre, después de la fecha FIFA.
La ANFP dio a conocer la programación de la fecha 28 de la Liga de Primera, que se disputará entre el 20 y 22 de noviembre, y que tendrá como duelo estelar el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Monumental.
Estos partidos se disputarán después de un breve receso, ya que la próxima semana es fecha FIFA y La Roja jugará dos amistosos con Colombia.
En la programación, además, no hay partidos en simultáneo, aunque está todo está sujeto a cambios, a la espera de los resultados de la fecha 27 este fin de semana, ya que Colo Colo puede coronarse campeón si derrota a Ñublense en Chillán.
Revisa la programación de la fecha 28: