Con clásico de Colo Colo y la UC: La ANFP dio a conocer la programación de la fecha 28

La ANFP dio a conocer la programación de la fecha 28 de la Liga de Primera, que se disputará entre el 20 y 22 de noviembre, y que tendrá como duelo estelar el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Estos partidos se disputarán después de un breve receso, ya que la próxima semana es fecha FIFA y La Roja jugará dos amistosos con Colombia.

En la programación, además, no hay partidos en simultáneo, aunque está todo está sujeto a cambios, a la espera de los resultados de la fecha 27 este fin de semana, ya que Colo Colo puede coronarse campeón si derrota a Ñublense en Chillán.

Revisa la programación de la fecha 28:

Viernes 20 de noviembre

Cobresal vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio El Cobre

Estadio El Cobre Palestino vs. Unión La Calrea. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Sábado 21 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Everton. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" O'Higgins vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio El Teniente

Estadio El Teniente Universidad de Concepción vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Domingo 22 de noviembre