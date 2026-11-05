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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Con clásico de Colo Colo y la UC: La ANFP dio a conocer la programación de la fecha 28

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los disputarán entre el 20 y 22 de noviembre, después de la fecha FIFA.

Con clásico de Colo Colo y la UC: La ANFP dio a conocer la programación de la fecha 28
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La ANFP dio a conocer la programación de la fecha 28 de la Liga de Primera, que se disputará entre el 20 y 22 de noviembre, y que tendrá como duelo estelar el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Estos partidos se disputarán después de un breve receso, ya que la próxima semana es fecha FIFA y La Roja jugará dos amistosos con Colombia.

En la programación, además, no hay partidos en simultáneo, aunque está todo está sujeto a cambios, a la espera de los resultados de la fecha 27 este fin de semana, ya que Colo Colo puede coronarse campeón si derrota a Ñublense en Chillán.

Revisa la programación de la fecha 28:

Viernes 20 de noviembre

  • Cobresal vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio El Cobre
  • Palestino vs. Unión La Calrea. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Sábado 21 de noviembre

  • Coquimbo Unido vs. Everton. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"
  • O'Higgins vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio El Teniente
  • Universidad de Concepción vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Domingo 22 de noviembre

  • Huachipato vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio Huachipato
  • Colo Colo vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio Monumental
  • Deportes Limache vs. Deportes La Serena. 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña"

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