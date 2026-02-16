Con Yastin Cuevas como gran novedad: La Roja Sub 20 anunció nómina para microciclo en febrero
El delantero revelación de Colo Colo fue citado por Sebastián Miranda.
La selección chilena anunció este lunes una nómina de jugadores para un microciclo de la Roja sub 20 en febrero, destacando la figura de Yastin Cuevas, delantero revelación de Colo Colo en esta temporada.
Cuevas, de 17 años, anotó un gol en el triunfo ante Everton y aportó una asistencia a Maxi Romero en la victoria sobre La Calera, y resalta en la lista del técnico Sebastián Miranda.
Los 33 futbolistas citados entrenarán en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay", con el fin de encontrar alternativas para la selección sub 20, que enfrentará a Perú en dos ocasiones, el 29 y 31 de marzo, en amistosos de la fecha FIFA.
Revisa la lista de citados a continuación:
Delanteros