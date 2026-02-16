Con Yastin Cuevas como gran novedad: La Roja Sub 20 anunció nómina para microciclo en febrero

La selección chilena anunció este lunes una nómina de jugadores para un microciclo de la Roja sub 20 en febrero, destacando la figura de Yastin Cuevas, delantero revelación de Colo Colo en esta temporada.

Cuevas, de 17 años, anotó un gol en el triunfo ante Everton y aportó una asistencia a Maxi Romero en la victoria sobre La Calera, y resalta en la lista del técnico Sebastián Miranda.

Los 33 futbolistas citados entrenarán en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay", con el fin de encontrar alternativas para la selección sub 20, que enfrentará a Perú en dos ocasiones, el 29 y 31 de marzo, en amistosos de la fecha FIFA.

Revisa la lista de citados a continuación:

Arqueros

Gabriel Maureira - Colo Colo

Maximiliano Mateluna - Palestino

Lucciano Maggio - Everton

Manuel Escobar - Puerto Montt

José Alburquenque - Universidad de Chile

Defensas

Valentín Sánchez - Unión San Felipe

Martín Jiménez - Audax Italiano

Francisco Daza - Universidad Católica

José Movillo - O'Higgins

Bruno Torres - Colo Colo

Cristopher Valenzuela - Santiago Wanderers

Tayzo Bahamondez - Santiago Wanderers

Vicente Rivas - Colo Colo

Juan Poblete - O'Higgins

Vicente Cabrera - Unión Española

Volantes

Matías Moya - Colo Colo

Joaquín Soto - Unión La Calera

Mario Sandoval - Audax Italiano

Cristóbal Villarroel - Santiago Wanderers

Benjamín Pérez - Colo Colo

José Rojas - Universidad de Chile

Juan Garrido - Deportes Temuco

Milovan Velásquez - Deportes La Serena

Amaro León - Everton

Matías Riquelme - Universidad de Chile

Vicente Martínez - Colo Colo

Delanteros