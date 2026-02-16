Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.2°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Con Yastin Cuevas como gran novedad: La Roja Sub 20 anunció nómina para microciclo en febrero

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero revelación de Colo Colo fue citado por Sebastián Miranda.

Con Yastin Cuevas como gran novedad: La Roja Sub 20 anunció nómina para microciclo en febrero
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena anunció este lunes una nómina de jugadores para un microciclo de la Roja sub 20 en febrero, destacando la figura de Yastin Cuevas, delantero revelación de Colo Colo en esta temporada.

Cuevas, de 17 años, anotó un gol en el triunfo ante Everton y aportó una asistencia a Maxi Romero en la victoria sobre La Calera, y resalta en la lista del técnico Sebastián Miranda.

Los 33 futbolistas citados entrenarán en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay", con el fin de encontrar alternativas para la selección sub 20, que enfrentará a Perú en dos ocasiones, el 29 y 31 de marzo, en amistosos de la fecha FIFA.

Revisa la lista de citados a continuación:

Arqueros

  • Gabriel Maureira - Colo Colo
  • Maximiliano Mateluna - Palestino
  • Lucciano Maggio - Everton
  • Manuel Escobar - Puerto Montt
  • José Alburquenque - Universidad de Chile

Defensas

  • Valentín Sánchez - Unión San Felipe
  • Martín Jiménez - Audax Italiano
  • Francisco Daza - Universidad Católica
  • José Movillo - O'Higgins
  • Bruno Torres - Colo Colo
  • Cristopher Valenzuela - Santiago Wanderers
  • Tayzo Bahamondez - Santiago Wanderers
  • Vicente Rivas - Colo Colo
  • Juan Poblete - O'Higgins
  • Vicente Cabrera - Unión Española

Volantes

  • Matías Moya - Colo Colo
  • Joaquín Soto - Unión La Calera
  • Mario Sandoval - Audax Italiano
  • Cristóbal Villarroel - Santiago Wanderers
  • Benjamín Pérez - Colo Colo
  • José Rojas - Universidad de Chile
  • Juan Garrido - Deportes Temuco
  • Milovan Velásquez - Deportes La Serena
  • Amaro León - Everton
  • Matías Riquelme - Universidad de Chile
  • Vicente Martínez - Colo Colo

Delanteros

  • Vicente Vargas - Santiago Wanderers
  • Ignacio Flores - Santiago Wanderers
  • Cristián Rocha - Deportes Temuco
  • Yastin Cuevas - Colo Colo
  • Martín Mundaca - Coquimbo Unido
  • Ian Alegría - Palestino
  • Martín Castro - O'Higgins

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada