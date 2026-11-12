Córdova explicó ausencia de Carlos Palacios en La Roja: Se lo tiene que ganar en la cancha

El entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, entregó su mirada sobre Carlos Palacios y explicó su ausencia de la nómina para los amistosos ante Colombia, pese a haberse coronado campeón anual de Argentina con Boca Juniors.

"No desechamos a nadie. Creo que Carlos tiene una calidad de juego que, si consigue tener continuidad en Boca, seguramente también va a ser importante acá, pero se lo tiene que ganar en la cancha", señaló sobre el cierre de la conferencia de prensa.

"Nosotros hace un año fuimos a hablar con todos los jugadores de la liga argentina y hemos tratado de traer de vuelta a jugadores que estaban fuera. Ojalá que todos los jugadores que estén afuera suban su rendimiento para el bien de la selección", sumó.

Por otro lado, explicó el llamado de Williams Alarcón pese a que tampoco es titular habitual en Boca: "Hablé con Diego Markic, que es el ayudante del Vasco (Rodolfo Arruabarrena, DT del cuadro xeneize). Tuvimos una conversación amplia sobre ambos. No estamos en condiciones de desechar a ningún jugador. Me dijo que a Williams le ha costado jugar porque tiene por delante a (Leandro) Paredes, pero que lo ven muy bien. Creo que es un jugador que podemos recuperar, absolutamente".

El primer amistoso de La Roja ante Colombia será este viernes a las 21:00 horas (00:00 GMT) en Cali; y el segundo se disputará el martes en el Estadio Nacional de Santiago, a las 20:00 horas (23:00 GMT).