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La formación de La Roja para el amistoso ante Colombia en Cali

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Esta es la posible formación de la selección chilena de Nicolás Córdova para el primer amistoso contra Colombia, programado para este viernes 13 de noviembre en el Estadio "Pascual Guerrero" de Cali.

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