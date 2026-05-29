Córdova y la exigencia de los amistosos: Portugal es candidato a ganar el Mundial
El entrenador valoró la competitividad que tendrá la Roja en los próximos duelos.
El entrenador valoró la competitividad que tendrá la Roja en los próximos duelos.
El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, tuvo palabras para los amistosos que la Roja jugará ante Portugal (sábado 6 de junio) y RD Congo (martes 9), y aseguró que ambos duelos son cruciales para el objetivo de darle competitividad al equipo de cara a los compromisos oficiales.
"Es un grupo muy cohesionado, con muy buena energía. Son muchachos trabajadores, sabemos que hoy necesitamos darles tiraje a los más jóvenes. Tenemos muchos jugadores en carpeta y que pueden ser nominados. Por ahora son los que tienen que estar y obviamente son partidos durísimos", dijo en conferencia de prensa.
Ahondando en los rivales, el entrenador de la Roja expresó que "son selecciones que jugarán el Mundial. Portugal es candidato a ganarlo, porque tiene grandes jugadores, mañana algunos jugarán la final de Champions por lo que sabemos que será un partido muy difícil".
"Pero es la única manera de volver a competir a alto nivel en torneos oficiales es jugar estos partidos para que los jugadores se vayan acostumbrando a la velocidad de pase, a los espacios más reducidos", complementó.