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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Córdova y la exigencia de los amistosos: Portugal es candidato a ganar el Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El entrenador valoró la competitividad que tendrá la Roja en los próximos duelos.

Córdova y la exigencia de los amistosos: Portugal es candidato a ganar el Mundial
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El técnico de la selección chilena, Nicolás Córdova, tuvo palabras para los amistosos que la Roja jugará ante Portugal (sábado 6 de junio) y RD Congo (martes 9), y aseguró que ambos duelos son cruciales para el objetivo de darle competitividad al equipo de cara a los compromisos oficiales.

"Es un grupo muy cohesionado, con muy buena energía. Son muchachos trabajadores, sabemos que hoy necesitamos darles tiraje a los más jóvenes. Tenemos muchos jugadores en carpeta y que pueden ser nominados. Por ahora son los que tienen que estar y obviamente son partidos durísimos", dijo en conferencia de prensa.

Ahondando en los rivales, el entrenador de la Roja expresó que "son selecciones que jugarán el Mundial. Portugal es candidato a ganarlo, porque tiene grandes jugadores, mañana algunos jugarán la final de Champions por lo que sabemos que será un partido muy difícil".

"Pero es la única manera de volver a competir a alto nivel en torneos oficiales es jugar estos partidos para que los jugadores se vayan acostumbrando a la velocidad de pase, a los espacios más reducidos", complementó.

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