Córdova y la visita a Colombia: Lo más importante es que los rendimientos sean elevados

Nicolás Córdova, entrenador de la selección chilena, palpitó en conferencia de prensa el primero de sus dos amistosos ante Colombia, remarcando la importancia del rodaje para potenciar al equipo y los jugadores rumbo al inicio de las Clasificatorias.

"Los jugadores del recambio no están en Europa. Hay que ayudar con la plataforma de la selección para que pase", dijo ante los micrófonos.

"Es importante que tengan continuidad de rendimiento, que los puntos altos sigan manteniéndose. Cuando aparecen estos grupos también es importante que aparezcan los líderes: Hay líderes de camarines que hablan, líderes de cancha que aparecen en los partidos. Los partidos están hechos para ellos", sumó.

"Ojalá tener rendimientos elevados. Obviamente quiero que ganemos, que el equipo juegue bien, que tenga personalidad, pero lo más importante es que los rendimientos sean elevados, como fueron hasta el minuto 60 con Estados Unidos —el partido con Canadá es difícil de analizar— y sobre todo con México", añadió.

El DT destacó que "una de las cosas que mejor funcionó en el partido con México fue el estar muy compactos, no solamente la línea de atrás. Para sostener este tipo de partidos, con ese nivel técnico, tienes que estar defendiendo en zonas altas, todos juntos".

"El equipo en general se comportó muy bien defensivamente, y para que eso pase tienes que tener una disposición de los tres de arriba, que el juego venga un poco sucio. Eso se hizo muy bien", complementó.

Córodva señaló que "ya se empieza a formar el grupo respecto a lo que pasó en septiembre del año pasado, donde todo era una novedad, los cambios, incluir jugadores. En ese momento se habló mucho de que hicimos debutar a (Ian) Garguez, a Emiliano Ramos, a Maxi Gutiérrez, lo de Iván (Román)".

"Empezamos a incluir más jugadores y hoy día el plantel está tomando una forma. Eso no significa que en el futuro habrán llamados de gente más grande, no lo sabemos, pero el foco siempre ha estado en armar un plantel competitivo de cara a lo que viene, independiente de quién esté sentado en la banca".

El estratega reiteró como en ocasiones anteriores que el trabajo debe sostenerse en el tiempo: "Es súper importante darle continuidad a este plantel. Faltan jugadores por lesiones que se deberían ir incluyendo. Estoy seguro que en el (Sudamericano) sub 20 de enero van a aparecer jugadores. Sabemos la materia prima que hay más abajo. También empieza el Mundial sub 17, del cual estamos súper esperanzados porque la gran mayoría ya debutó en Primera".

"Va a ser un partido físico"

Sobre Colombia, Córdova anticipó que "el partido seguramente nos va a demandar un nivel físico muy alto. Ellos son un equipo sumamente físico, con velocidades muy altas y vamos a tener que estar tan atentos y juntos como con México".

"Son partidos difíciles. Colombia es una selección mundialista. Hay que aprovecharlo. Que lo aprovechen ellos (los jugadores), son para que lo aprovechen ellos, para que puedan competir. Son los mejores partidos que podríamos jugar", añadió.

"Estuvimos viendo los últimos partidos en la gira de Estados Unidos. Hicieron cambios de sistema. Más allá de los nombres, es una selección que está sumamente aceitada, ya lleva un proceso largo, un Mundial y Copa América, jugadores en los mejores equipos del mundo y generando un recambio", complementó respecto al conjunto "cafetalero".

El partido en Cali se jugará este viernes 13 de noviembre a las 21:00 horas (00:00 GMT). Podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la señal de Cooperativa Deportes.