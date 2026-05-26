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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Cuándo y a qué hora ver los amistosos de La Roja ante Portugal y RD del Congo?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los duelos se juegan el 6 y 9 de junio respectivamente.

¿Cuándo y a qué hora ver los amistosos de La Roja ante Portugal y RD del Congo?
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La Roja dirigida por Nicolás Cordova tendrá dos encuentros amistosos en la fecha FIFA de junio, previo al inicio del Mundial de 2026, donde se medirá ante Portugal y República Democrática del Congo, selecciones que están preparándose para la cita planetaria.

El duelo ante los lusos está programado para el día sábado 6 de junio Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras a las 13:45 horas (17:45 GMT) y será la despedida en su país de la escuadra liderada por Cristiano Ronaldo previo al viaje a Norteamérica.

Por su parte el encuentro antre los africanos se jugará el día martes 9 de junio a las 07:00 horas (11:00 GMT) en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea en Cádiz a tan solo dos días del inicio del Mundial 2026.

Tanto Portugal como RD del Congo jugarán en el Grupo K de la Copa del Mundo y tendrán como rival a Colombia, y por ese motivo eligieron a Chile, una selección sudamericana, para su preparación mundialista.

Todos los detalles de estos encuentros los podras seguir a través de Cooperativa.cl.

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