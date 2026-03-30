¿Cuándo y contra quién será el próximo amistoso de La Roja?

Tras el término de la gira por Auckland en la FIFA Series de marzo, la selección chilena, que disputó amistosos con Cabo Verde y Nueva Zelanda, ya pone el foco en el próximo partido internacional.

Los dirigidos por Nicolás Córdova volverán a jugar en la fecha FIFA de junio, justo antes del inicio del Mundial de 2026, y será ante una las selecciones clasificadas a la cita que se disputará en Norteamérica.

El sábado 6 de junio, La Roja enfrentará a la selección de Portugal, en una sede aún por definir. El equipo de Cristiano Ronaldo eligió a Chile como uno de los últimos rivales para preparar la Copa del Mundo, ya que en el torneo enfrentarán a una selección sudamericana, Colombia.

El amistoso, además, será una revancha para los lusos, nueve años después de la semifinal de la Copa Confederaciones que perdieron contra la "Generación Dorada", en una memorable jornada en donde Claudio Bravo atajó tres penales.

De momento, la Federación de Chile solo ha confirmado ese amistoso ante Portugal para la fecha FIFA de junio.

Todos los detalles de ese encuentro los podrás seguir en nuestras plataformas.