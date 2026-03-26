¿Cuándo y dónde ver a La Roja ante Nueva Zelanda en la FIFA Series?

Tras su estreno ante Cabo Verde, La Roja pone punto final a su participación en la FIFA Series cuando se mida ante un Nueva Zelanda, que figura como anfitrión de este torneo amistoso.

El emblemático Estadio Eden Park de Auckland será la sede donde el combinado nacional vuelva a jugar después del triunfo por 4-2 sobre Cabo Verde este viernes en tierras oceánicas.

El encuentro está pactado para las 03:15 horas de este lunes 30 de marzo (06:15 GMT) y la transmisión televisiva estará a cargo de la señal abierta de Chilevisión y todas sus plataformas digitales.

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