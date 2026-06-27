Familia de niño asesinado en encerrona propone "Ley Alejandro"

La familia de Alejandro Águila, niño de 12 años que falleció tras una encerrona en San Bernardo, anunció que impulsará una iniciativa denominada "Ley Alejandro", con el objetivo de endurecer las sanciones a quienes participen en este tipo de delitos.

La iniciativa busca que las personas involucradas en encerronas, delitos cometidos en grupos y otros hechos de violencia cumplan condenas efectivas, sin beneficios y con independencia de la edad de los responsables.

Desde el estadio Monumental, el padre agradeció a "toda persona anónima que nos entregó una palabra de aliente y a quienes salieron a la calle para acompañarnos en el último viaje de mi bebé".

"Como familia hoy solo queremos justicia. Esperamos que los asesinos de nuestro hijo Alejandro reciban la pena máxima, la más alta que permita la ley (...) Ninguna condena nos devolverá a nuestro bebé, pero creemos que quienes hicieron esto deben responder por el daño causado", afirmó.

En esa línea, agregó que "es necesario revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, porque hoy no entrega una respuesta justa frente a delitos de esta gravedad".

El proyecto legislativo propone condenas de cárcel efectiva y sin beneficios para quienes cometan delitos violentos en grupo. (FOTO: ATON)

Entre las propuestas de la familia también se encuentra fortalecer el apoyo estatal a las víctimas de delitos violentos como la creación de una pensión provisoria que permita a las familias enfrentar el duelo sin la presión inmediata de retomar sus actividades laborales.

El padre reparó en que aún no existen conversaciones formales con representantes políticas para impulsar la "Ley Alejandro", pero anunció que comenzarán a trabajar en ello.

En tanto, la investigación del caso continúa su cauce. Al menos cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en el hecho. El último arresto corresponde a un hombre de 23 años, mientras, los otros cuatro imputados fueron formalizados: dos adolescentes de 17 quedaron con internación provisoria y dos adultos en prisión preventiva.